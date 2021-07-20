林口三井Outlet員工確診 923人篩檢都為陰性 15:352021/07/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口三井Outlet員工確診 923人篩檢都為陰性。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口三井櫃台員工確診，新北市展開大規模篩檢，新北市長侯友宜表示，截至目前923人快篩都為陰性，下午持續進行中，篩檢人數應該會達千人以上，預計三井Outlet21日恢復營業，所有工作人員都必須持陰性證明，才能進入。 飛高風險國家機組員 明起嚴管14天 國家級智慧防疫門啟動 樂園推AI人臉追蹤消毒 #林口三井 #Outlet #員工確診 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林口三井專櫃員工染疫 侯友宜：篩檢完畢確定陰性才可復業 11:022021/07/20 生活 彰化某健身房遭踢爆隱匿足跡 業者回應皆遵照衛生局指示辦理 12:072021/07/20 生活 李培禎確診康復回加拿大 媽媽1句話讓網鼻酸了 12:392021/07/20 娛樂 不畏東奧屢傳確診 美第一夫人仍計劃出席開幕式 03:372021/07/20 國際 高捷岡山路竹延伸線統包團隊94人快篩陰性 工程趕進度達57％ 13:532021/07/20 生活 World Gym確診足跡再加1 長春店今起暫停營業3天 11:082021/07/20 生活 上海昨增3例境外輸入確診病例 1位來自台灣 10:462021/07/20 兩岸 伸興20日股東會通過每股配發現金股利0.95元 13:092021/07/20 財經 新加坡解封確診創一年來新高 醫揭一件事「要非常注意」 12:202021/07/20 生活 英國解封 美心驚升高旅遊警示 建議勿前往 13:362021/07/20 國際 超大咖韓女星確診罹患新冠肺炎 電視劇拍攝緊急中止 11:072021/07/20 娛樂 生活熱門新聞 烟花醞釀轉中颱 午後雷雨彈升級 7縣市豪大雨特報 - 生活 疫苗接種遇颱風假怎麼辦 陳時中說明「停打標準」 - 生活 疫苗覆蓋率近23％ 陳時中籲：這4類人快預約莫德納第二劑 - 生活 烟花颱風登陸可能性高 全台風雨時程出爐 2地區最劇烈 - 生活 北市舉債買疫苗有望？陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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