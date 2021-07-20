林口三井櫃台員工確診，新北市展開大規模篩檢，新北市長侯友宜表示，截至目前923人快篩都為陰性，下午持續進行中，篩檢人數應該會達千人以上，預計三井Outlet21日恢復營業，所有工作人員都必須持陰性證明，才能進入。