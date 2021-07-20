32歲楊姓男子偷竊被害人的包包，還持信用卡前往超商盜刷。（翻攝）

偷包包還盜刷信用卡 笨賊還竄改網銀密碼、信箱

偷包包還盜刷信用卡 笨賊還竄改網銀密碼、信箱

32歲楊姓男子上月連續2次潛入新北市新莊區某火鍋店偷竊，18日在新莊區中正路發現一輛沒拔鑰匙的機車，立刻打開機車置物箱偷竊包包及信用卡，楊嫌除了盜刷信用卡外，還變更被害人的網路銀行密碼、電子郵件姓名，警方已循線追緝中。

楊嫌18日下午穿著白色T恤的男子，鬼鬼祟祟出現在新莊中正路騎樓，發現一輛沒拔鑰匙的機車，立即把機車置物箱打開，將置物箱內的包包整個拿走，揚長而去。

被害人發現置物箱被打開，包包已不翼而飛，裡面有身分證、健保卡、金融卡及信用卡，於是急忙向警方報案。警方調閱監視器發現，楊嫌跑到新莊富國路上的二家便利超商，分別花了125元買了一包菸及刷卡遊戲點數3000元。警方調閱監視器認出嫌犯是楊嫌，正擴大追緝中。

據悉，楊嫌上月11日潛入新北市新莊區某歇業的火鍋店，竊走周轉金3萬元及點餐用的平版電腦，豈料，楊嫌14日為尋找遺失的機車鑰匙再度潛入，囂張把店內冷凍羊肉拿出來切，準備打包回家過端午節，店長察覺後立即報警並找來5名店員前後包夾遭逮。

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