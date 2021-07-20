農曆7月俗稱鬼月，因此每年的農曆7月初一也就是「鬼門開」的日子，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團表示，「鬼月即將來臨，今年鬼門開落在父親節，加上疫情傷亡人數較多，因此民間流傳鬼門似乎提早開了。」小孟老師點名，生肖屬羊、豬、狗、鼠的人在鬼月前後必須特別注意，無論出門在外還是居家防疫都務必多加小心。

▍1.生肖羊

屬羊的朋友在鬼月前後容易遇上交通事故，或不慎被開罰單，因此有破財的跡象，小孟老師建議，出門在外務必小心謹慎，也別忘記隨身攜帶紅包袋來化煞保平安。

▍2.生肖豬

屬豬的朋友會有病痛關，若家中有長輩或者小孩屬豬的話，要多多留意他們的身體健康，容易出現感冒、忽冷忽熱，甚至中風問題，建議減少前往人潮過多的公眾場所，同時外出記得配戴紅色繩子，能消災解厄。

▍3.生肖狗

屬狗的朋友近期有倒楣關，要注意廚房與浴室安全，容易踩空或滑倒，若筋骨不慎受傷，恐要花錢整骨，建議可在床下放綠色的色紙，能化解煞氣。

▍4.生肖鼠

屬鼠的朋友容易有血光之災，尤其在家切菜或擺設花盆的時候要特別小心，容易被刺傷，導致小傷不斷，也要留意在睡夢之中，不要撞到桌角以免傷到骨頭，建議在家中擺放3顆石頭，能擋煞並去除衰運。