載有7名陽性外移漁工的漁船，今早已完成漁船清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

國內疫情趨緩，台南安平卻傳出有本國籍走私漁船搭載7名外籍漁工確診！海巡署今早於外海查獲走私漁船，船上除原3名船員（2名台籍、1名印尼籍），另載有6印尼籍及2緬甸籍人士，因國際疫情嚴峻，全船完成漁船清消及人員隔離，11人PCR，7名外籍人士陽性，1報告未出，台南市長黃偉哲重批，這是蓄意破壞，萬一基因定序出爐是Delta，害人害己。

黃偉哲說，台南守住零確診非常不易，但隨時有人破壞，目前為止，本土49起確診都與跟外縣市移動有關，有北孫南送、有到北部找親友等，今天又傳出安平區本國籍走私漁船，讓人無法接受。

他重批，這種行為屬蓄意破壞，讓人無法接受，萬一基因定序出爐是Delta病毒，根本是害人害己。他今天下午在防疫記者會公布此案，他說，原本接獲報告是5人陽性，但記者會進行到一半，又傳出有2人也陽性，黃偉哲搖頭說，目前已在做基因定序，希望不是Delta。

他說，萬一到時候檢驗出來基因定序是Delta病毒，真的是非常非常的恐怖。他也感謝海巡弟兄落實邊境管制，並呼籲漁民不要做這種事情，害人又害己。