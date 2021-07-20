今年日職一軍台灣味十足，不時可以看到台灣選手同場出賽的畫面，效力西武獅的台灣好手吳念庭就時常跟火腿隊的「大王」王柏融互動，不過至今還沒完成在一壘聊天的願望，「結果他上次打全壘打。」

今天的媒體日吳念庭與都是2015年選秀的同期好友愛斗一起參加受訪，兩人的好交情從訪問過程中就可知，平時兩人都會互嗆，藉此激勵彼此繼續成長。

吳念庭透露，今年季初率先升上一軍，愛斗也上來後問他要怎麼打？他回說：「像我這樣打就好啦！」現在愛斗以8轟多吳念庭1支，二壘安打支數也佔上風，愛斗就拿這個嗆吳念庭，吳念庭說：「愛斗之前開轟時就嗆過我怎麼還停留在6轟？」

談到與台灣選手同場競技，吳念庭回想上次對決樂天金鷲宋家豪時，自己沒有把握住第1球的攻擊機會，之後打擊結果並不理想感到十分可惜，也聊到自己最常與王柏融互動。

吳念庭說：「如果我守一壘的時候會希望他安打上一壘，這樣我們就可以在壘上聊天一下，結果他上次打全壘打，就沒有這個機會，滿可惜的。」

儘管近況不像之前那樣火燙，但吳念庭了解到球員本就會碰上高、低潮，自己要趕緊度過低潮，爸爸吳復連也會在狀況不佳時給建言，「爸爸在低潮時會給些意見，像是我身體有些疲累，要多伸展，揮棒有問題時可以做些爆發力訓練，我會聽也會試著去做。」

日前參加明星賽時，羅德隊中兩位球星中村獎吾和荻野貴司，也跟著吳念庭一起「WU~~」，吳念庭也分享自己兩手向上轉圈的招牌「WU手勢」的由來，他說：「因為有位日本藝人在戲裡演警察，裡面就有這個手勢，又跟吳的發音很像，所以二軍教練上本達之就幫我想了這個動作。」