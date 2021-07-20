中央研擬在發振興券，澎湖也將普發1000元禮金，新北市長侯友宜今表示，這次很多行業受創嚴重，振興經濟是重中之重，不管中央發振興券，地方一定全力配合，並研擬相關配套。

經發局長何怡明表示，目前警戒三級，地方是以線上低接觸經濟協助市場、店家與農漁產品，另外商圈補助也有預先規畫，將待疫情舒緩後實施處理，若中央發送振興券，地方也會有相關配套措施。

侯友宜說，很多行業受到嚴重衝擊，中央跟地方一定要想辦法，除了紓困，振興經濟是重中之重，配合中央發振興券，地方也會擬定相關作法。