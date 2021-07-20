18歲以上民眾第3輪預約者20日起可在疫苗預約平台預約接種時段，由於此次預約者涵蓋上班族群，新竹市政府特別與5大醫院協調，由新竹國泰綜合醫院與國軍新竹地區醫院，於23日起加開平日晚間6時至9時的疫苗施打時段，周末六、日兩天新竹馬偕也開設門診，體貼上班族。

市長林智堅表示，截至目前，新竹市累積接種人數為9萬2152，依據中央疫情指揮中心公布時程，20日起的「公費疫苗預約平台」開放預約，23日至29日施打疫苗。

林智堅說，除既有疫苗施打站在白天時段持續為民眾服務，考量第3輪預約者涵蓋上班族，為更貼心提供接種服務，經協調後，國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院自23日起，新增平日晚間6時至9時時段，讓上班族可選擇在下班時間接種疫苗。

另外，新竹馬偕紀念醫院平日下午2時至5時也加開疫苗診，另外，24日（周六）加開下午1時至5時，25日（周日）加開8時至12時、下午1時至5時兩時段；台大新竹分院則是加開平日下午1時至3時，民眾可多加利用。

新竹市疫苗施打站也開站提供接種服務，服務時間為平日上午8時至11時、下午2時至5時。市府同時打造分流、效率、貼心的環境，民眾僅需「8＋15」分鐘就可完成接種，報到至接種平均8分鐘，再15分鐘觀察時間就可離場，提供舒適有效率的服務。

市府並再次呼籲還沒登記意願的民眾一起加入「123全民運動」，「1」定要來施打，「23」分鐘內完成接種疫苗，守護自己健康。

此外，市府提醒民眾，中央流行疫情指揮中心已宣布，勞工接種疫苗當日至隔日24小時內，可申請疫苗接種假，事後並檢具疫苗接種卡，雇主應給假且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金。關於疫苗假薪資，因不可歸責於雇主，勞資雙方自行協商約定。