台新銀行公益慈善基金會舉辦「您的一票，決定愛的力量」已邁入第12屆，目前計有66家社福團體累積5年取得基金，無法再參加提案，因此組成畢業天使團CLUB，每年定期聚會，交換社福資訊，串聯台灣愛的力量，今年疫情嚴峻，過去每年定期舉辦的實體交流，改為使用Google Meet線上交流，更邀請第二屆畢業團體的桃園市真善美社會福利基金會，分享NPO組織的創新與服務經驗談。

桃園市真善美社會福利基金會附設共4家機構，服務近200位憨兒，除參加「您的一票，決定愛的力量」，5年累計獲得公益基金135萬外，也透過參加活動的經驗，學習積極對外發聲，爭取各界企業贊助，成為畢業團體中，唯一一家獲得傳善獎的社福團體，由真善美基金會團隊，董事胡川安、社會資源處處長黃小芳、專業發展處督導林玉嵐暢談經營策略。

林玉嵐以方案為出發點，分享申請傳善獎經驗談，強調評審特別看重申請方案獨特及永續性，同時也非常重視社會影響力、機構財務健全及資訊化程度，另除書面資料審核外，評審也會到機構進行實地訪視。

黃小芳表示，社會資源包含志工、物資與捐款，其中志工是最重要的資產，透過志工到機構服務，得到認同後可引進更多資源。用專案、活動及定期三種型態創造生生不息的公益模式，要不斷創新募款模式，走出被動接受捐款，改為主動出擊行銷，還要不斷創造議題。如在疫情期間，募款困難，但透過議題操作，讓民眾看見機構服務，進而願意捐款，並提供多樣便捷的線上捐款方式，善用行銷工具，自然可走出募款困境。

胡川安則總結永續經營的理念，強調所有社福方案和經營者思維，要建構及預見機構未來五年願景，並分享正在打造真善美憨老養老村的經驗談。

台東牧心智能發展中心主任許秋霞也分享曾申請傳善獎經驗，鼓勵團體申請。苗栗幼安教養院院長林勤妹指出，透過線上分享會有更多靈感作法，期許社福團體都能走出疫情困境。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘認為，透過畢業天使團分享看見社福團體的能動性，期許畢業團體能善用影響力教導更多微型社福團體學習行銷，並活用科技工具，讓善的循環永不止息。