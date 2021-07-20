彰銀(2801)今（20）日召開股東常會，由董事長凌忠嫄主持，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息0.36元、配股0.1元，合計派利0.46元。展望2021年，彰銀將就6大目標戮力拓展多元獲利來源、維持穩健資產品質，在疫情下積極挑戰年度目標。

因應疫情三級警戒，彰銀今年將場地改至1樓戶外停車場搭設帳篷舉行，加計備用場地共規畫14個獨立會場，並明確標示動線、採股東實名制及固定座位方式，嚴格落實人員分流及社交安全距離。彰銀指出，今年以電子投票方式出席股份將近半數，較往年約增加1成。

彰銀受疫情及降息影響，2020年營運績效不盡理想，淨收益273.17億元、年減14.84％，為近6年低點，稅前淨利83.1億元、年減38.53％，稅後淨利70.4億元、年減39.15％，每股盈餘（EPS）0.68元，雙創近11年低點。

由於疫情仍持續干擾全球經濟，彰銀受海外獲利衰退影響，2021年上半年自結合併淨收益138.85億元、年減4.15％，稅前淨利48.78億元、年減6.48％，稅後淨利40.94億元、年減3.57％，每股盈餘0.39元，略低於去年同期0.41元。

展望今年，儘管經濟成長率呈現復甦趨勢，面對變種病毒致使全球疫情復燃，疫苗接種進度落後及分配不均問題，可能拖累全球經濟復甦步伐，因資金寬鬆引起的資產價格膨脹，可能在未來修正時面臨劇烈波動，中美對峙局面亦對全球經濟帶來不確定性。

面對外部環境變數仍多，彰銀將從提升獲利動能、強化數位金融業務服務、健全資本適足性、改善資產品質、落實內稽內控及法遵、優化及簡化作業流程及提升作業效率等6大營運目標出發，戮力拓展多元獲利來源及維持穩健資產品質，以為股東創造最大價值。

凌忠嫄表示，隨著總經理周朝崇加入，彰銀今年獲利動能及業務量回升，並掌握趨勢全力加速發展線上金融服務、推出網購信用卡，在疫情下積極挑戰年度目標，同時接軌國際，精進公司治理及企業永續發展，以期將彰銀打造成為永續金融的標竿銀行。