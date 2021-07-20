33歲人氣女星趙麗穎與大她9歲「蘭陵王」馮紹峰2018年結婚，育有一子，今年4月兩人無預警宣布和平離婚，並表示之後會一起扛下照顧兒子的工作。不久後有媒體直擊趙麗穎帶著助理到與馮紹峰的上海愛巢搬家，今(20日)港媒報導，由於沒有財產分配問題，趙麗穎離婚後仍是富婆，近日傳出砸了1億人民幣（約4.3億台幣）在北京買新豪宅，有人工湖、獨立花園，有如小城堡。

趙麗穎過去闖進《富比士》2017年「大陸百大名人收入榜」第13位，而傳聞是富二代出身的馮紹峰則排在第29位，兩人當年結婚富上加富，傳聞總資產至少有43億台幣。今年4月兩人結束婚姻，外界好奇除了孩子監護權，財產該如何分配？陸媒則報導，根據資料顯示，相較於其他明星夫妻，趙麗穎與馮紹峰結婚後依舊財務獨立，財產分配並非難事。

趙麗穎、馮紹峰今年4月宣布離婚。（圖／達志影像）

今年4月，媒體直擊趙麗穎和馮紹峰雙雙出現位於上海的住所，身邊跟著助理，不久趙麗穎助理推了幾箱東西離開大門，而馮紹峰背影看來有些落寞，不發一語，兩人正式離婚分居。而趙麗穎恢復單身後依舊人氣相當高，每回現身活動都引來大票粉絲追逐，近日，她受訪透露現在把重心移回工作，「我不相信其他的東西，我只相信我的作品，我給它詮釋好觀眾喜歡才會為我帶來一個好的結果」，似乎暗示對婚姻失去信心。

據《東網》報導，近日傳聞趙麗穎在北京東四環購進一棟高約2層半的洋房，周遭有獨立花園、人工湖、草皮，房屋外側用高級石頭砌成，由於花園廣大，隱私度非常高，可謂5星級的小城堡，傳聞她在過去4年間靠著作品、代言、站台等，至少賺進13.7億元人民幣（近60億台幣），如今出手買了價值1億新豪宅，應該算是小事一樁。