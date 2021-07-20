(16:40更新)中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(20)日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生，南投、雲林及嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水。

【LIVE直播】海上不平靜「三颱共舞」？！烟花路徑南修侵台機率增｜2021.07.20

氣象局表示，台灣附近雙颱共舞，「查帕卡」上午已增強為中度颱風。「烟花」颱風預計今天下半天會轉為中颱，而且路徑直撲台灣北部，從東北部登陸的機會相當高。周四（22日）至周六（24日）預測是最靠近台灣、風雨最大的時候，由於它環流大，移動速度又慢，海面條件又有利生長，不排除增強到強颱。

豪雨特報。(圖/氣象局)

明（21）日第6號颱風外圍環流影響，北部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨，山區有局部大雨發生的機率。