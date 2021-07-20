高端疫苗通過衛福部緊急授權，但國民黨主席江啟臣今天前往地檢署告發官員涉嫌圖利。新北市副市長劉和然表示，新北市給予尊重，但訴訟是一回事，國產疫苗未來在哪裡，國人信心會不會受動搖，政府功用在於穩定社會化解紛爭，但從上次微解封到這次緊急授權，都是爭議的開始，中央有義務說清楚，讓國人找回對國產疫苗的信任。

劉和然說，國產疫苗風風雨雨，很多人說是按著劇本走，從陳培哲委員辭職，到大批更換委員，昨日開會沒有錄影，中央有義務把它說清楚，因為這影響國產疫苗未來，還有國人對國產疫苗信心。

劉和然說，疫苗要科學、要專業、要公正，且一定要跟國際接軌，疫苗未來將會國人出國通行證之一，疫苗發展可長可久，中央不要急，應該先把世界成熟疫苗拿進來，解決目前疫苗不足的問題。

劉和然也說，最後疫苗施打是有自願性的，考驗人民對國家信任，中央要利用場合機會，說明清楚。