東京奧運台灣代表團昨出發前往日本，爆出國手坐經濟艙，官員坐商務艙爭議，教育部長潘文忠、體育署長張少熙昨晚公開道歉。據悉，張少熙昨已請辭，但行政院認為，目前以奧運優先，待奧運落幕後再連同檢討一起處理。

行政院官員表示，目前奧運代表團還在前線打仗，全力照顧選手，專機專案的究責，待奧運結束後一起處理。

東京奧運19日接連爆發巨大爭議，先是羽球天后戴資穎放著贊助商提供的商務艙沒坐，等到登上了中華隊包機才得知被分配到經濟艙，前面的商務艙全留給官員與教練，連帶激起球迷怒火。當日晚間又傳出戴資穎住在3星級飯店，不如官員住的4星級，似乎引發行體育署內部的檢討聲浪。

戴資穎本人為顧全大局，已經再三表示希望大事化小，她也澄清所謂3星級飯店是因為地近比賽場所，比起選手村往返能有更多休息時間。體育署解釋，本次東京奧運代表團依據大會防疫規範，交通需使用東奧大會專車或接駁車往返選手村，因此另租用距比賽場地較近、且符合大會防疫規範的住宿地點。戴資穎的父親也不願再追究，而且也取得回程升級商務艙的承諾。

然而民怨一發不可收拾，教育部長潘文忠、體育署長張少熙為此緊急召開記者會，連帶總統蔡英文、閣揆蘇貞昌都公開致歉，畢竟這是他們當初給選手許下的承諾。就算因為防疫政策被迫改變計畫，也該事先告知選手，沒理由讓他們等到坐進去才知道。

包機上有36個商務艙座位，277個經濟艙座位，中華隊取得68個參賽席位，代表團全員179人分5個梯次出發，主團人員有134人，加上防疫的梅花座，只能委屈選手坐在經濟艙前艙。