大同公司表示，已於日前取得總計46億元的台糖農業循環豬場改建投資計畫第2期統包工程案，將興建7座具現代化養殖設備及綠能發電技術之養豬場，建置糞尿資源化設施以呼應循環經濟及配合沼氣發電政策，並針對飼育系統、豬舍地板型式、豬舍除臭與糞尿排污、豬場生物防疫、豬場屋頂型式及照明燈具、豬隻友善飼養系統等項目進行改造規劃，預計2023年年底陸續完工。

該統包工程範圍涵蓋嘉義縣南靖場及鹿草場、屏東縣大響一場、大響二場、四林一場、四林二場及新厝場共7座養豬場，大同團隊將於原址改建，讓傳統豬舍成為現代具智慧、環保、節能功能以及友善飼養環境，完工後保守預估可年產達20萬頭衛生安全之肉豬。

在該升級計畫中，大同亦導入「農業循環經濟」概念，在養豬場設置豬糞尿消化及沼氣發電系統，藉由沼液、沼渣集中處理的方式減少污染排放量，並將廢棄物再利用轉化為能源，帶動生質能源產業發展之契機，亦為相關河川污染、畜牧業廢棄物及其他有機物污染之治本關鍵，解決國內養豬業者所遇之困境。未來豬舍屋頂亦可建置太陽能系統，兼俱綠色創電與降溫作用，加速推動畜殖場環保現代化的目標。

同時，為了翻轉傳統豬舍氣味擾鄰的印象，改善周遭環境，大同於該案中考量台灣亞熱帶氣候的濕熱，在裝設除臭及消毒雙效合一系統外，亦規劃密閉水簾自動控溫通風系統，其相較於傳統開放式豬舍，有著更明顯使舍內溫濕度降低之優勢，透過水濂的隔屏，讓豬舍成為密閉式飼養環境，有效阻擋病原入侵與非洲豬瘟傳染的嚴峻考驗。

大同亦運用先進物聯網技術將該案7座傳統養豬場轉化為智慧養豬場，以IoT技術為基礎，連結多種感測器，透過自動化管理，兼顧動物福利及實務之需求，包括餵食、飲水、燈光、溫溼度、氣味等，控制豬隻生長最適環境，符合歐盟動物福利規範，提高生物安全防疫與豬隻生產效益。