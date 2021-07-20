新北市三峽區2日發生26人群聚鬥毆事件，新北市衛生局依傳染病防治法共開罰252萬元，打破三級警戒以來新北開罰的最高紀錄。新北市長侯友宜20日表示，疫情期間有人妨害疫情還製造治安動亂，他絕對不會手軟，「膽敢再犯，一定採最高重罰」。

侯友宜說，群聚鬥毆影響治安、影響防疫，這是嚴重挑釁，這次新北採取重罰，針對未成年罰6萬、成年罰12萬，他撂下狠話表示不法之徒要有心理準備。