三峽26人亂鬥裁罰252萬 侯友宜撂重話：絕不手軟 15:552021/07/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽26人亂鬥裁罰252萬 侯友宜：絕不手軟。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽區2日發生26人群聚鬥毆事件，新北市衛生局依傳染病防治法共開罰252萬元，打破三級警戒以來新北開罰的最高紀錄。新北市長侯友宜20日表示，疫情期間有人妨害疫情還製造治安動亂，他絕對不會手軟，「膽敢再犯，一定採最高重罰」。 侯友宜說，群聚鬥毆影響治安、影響防疫，這是嚴重挑釁，這次新北採取重罰，針對未成年罰6萬、成年罰12萬，他撂下狠話表示不法之徒要有心理準備。 三峽26人街頭大亂鬥 裁罰252萬破新北紀錄 林口三井專櫃員工染疫 侯友宜：篩檢完畢確定陰性才可復業 #26人 #25 #侯友宜 #開罰 #重罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 14:412021/07/20 財經 桃園3確診者隱瞞足跡 鄭文燦：要重罰 04:102021/07/20 地方新聞 罰10萬元 陳政聞喊冤未吃火鍋趴 04:102021/07/20 焦點要聞 北市考慮舉債買疫苗 侯友宜：中央要及早購買第三劑 11:172021/07/19 生活 樹林山佳4號道路今啟用 串聯大漢溪通三鶯 11:162021/07/20 寶島 官員爽搭商務艙奧運選手窩經濟艙！侯友宜：國家應提供更好的資源 10:262021/07/20 政治 老闆氣炸！小吃店闆娘憂虧損私自開放8人內用遭罰 14:002021/07/20 社會 農業紓困送暖 盧秀燕：警戒可能降級 提前做好準備 11:572021/07/20 生活 防範烟花颱風 中市勞工局籲工地防災 違者最高罰30萬 13:422021/07/20 生活 飛高風險國家機組員 明起嚴管14天 04:102021/07/20 生活新聞 行政院談振興券 餐飲業盼不排富 04:102021/07/20 政治要聞 生活熱門新聞 烟花醞釀轉中颱 午後雷雨彈升級 7縣市豪大雨特報 - 生活 疫苗接種遇颱風假怎麼辦 陳時中說明「停打標準」 - 生活 疫苗覆蓋率近23％ 陳時中籲：這4類人快預約莫德納第二劑 - 生活 烟花颱風登陸可能性高 全台風雨時程出爐 2地區最劇烈 - 生活 北市舉債買疫苗有望？陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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