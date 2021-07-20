前主播蕭彤雯3月時在臉書透露自己罹患肺腺癌0期，也就是原位癌，所幸蕭彤雯開刀後、恢復狀況良好，親民的蕭彤雯也樂於在網上分享生活大小事，不過她日前發文透露自防疫提升至三級警戒後，就減少很多運動，因此讓她容易喘，未料卻引發親友傳訊關心，對此，蕭彤雯稍早也發文親吐身體狀況。

蕭彤雯日前發運動文，透露自防疫提升至三級警戒後，就減少很多運動，因此讓她容易喘，未料卻引發親友擔憂，傳訊關心她的身體狀況，對此，蕭彤雯也特別說明：「主要是因為5/18防疫升三級後就不能#日行萬步，真的發現不動有差...真的比較容易喘」。

蕭彤雯提到，她回診胸腔外科時，醫師也說他最近運動變少、稍微運動量大也是會比較喘，蕭彤雯還笑說：「我突然被安慰了」，不過醫師仍提醒蕭彤雯要記得多走路，而蕭彤雯看著疫情警戒微解封，全家也就去走步道。

不過蕭彤雯自曝容易喘，意外引發外界關心她的身體狀況，蕭彤雯則強調，自己身體沒事：「那天我連CT都沒照到，月底才能照電腦斷層、八月中才能看片子。我活得很好 謝謝關心」。

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