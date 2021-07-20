臉書《醫生漫畫家阿毛》用漫畫方式呈現各家疫苗《傳說中的副作用》，但也特別提醒「笑笑就好，別信以為真。」（截自臉書《醫生漫畫家阿毛》）

一名60多歲男子17日打完AZ疫苗後，竟出現異常勃起10個小時，直到隔天上午起床後才恢復正常，引發討論，不過有泌尿科醫師指出，這樣的狀況不見得和AZ疫苗有關。而《醫生漫畫家阿毛》也在臉書用漫畫方式分享各種疫苗的「鄉野傳說」，其中BNT打完竟會讓人「罩杯升一級」，讓女網友激動高喊：我只等BNT！

施打AZ疫苗後的常見副作用，包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛等，沒想到竟有男子日前打完疫苗後勃起10個小時，沖冷水也沒用，只好掛急診就醫。不過泌尿科程威銘19日在臉書表示，這樣的狀況不見得和AZ疫苗有關，指出這個狀態稱做「ischemic priapism」（缺血性陰莖異常勃起），若持續勃起、沒有血流進入陰莖，陰莖會呈現缺氧狀態，超過4個小時，陰莖組織就會開始受傷壞死，未來陽痿機會大增。

不只AZ，其他疫苗也傳出各種奇特副作用，臉書《醫生漫畫家阿毛》用漫畫方式呈現《傳說中的副作用》：「AZ：男人性慾爆棚；莫德納：變身萬磁王；BNT：罩杯升一級」。不過他也特別強調，每支疫苗都有鄉野傳說，有些很奇葩，笑笑就好，別信以為真。

眾多網友看完笑翻回應：「這樣應該會有效提升是施打率」、「若打了Az的男性遇到打了BNT的……」、「竟然如此！我只等BNT 謝謝」、「這促銷很到位！」、「AZ副作用改成女生的話應該很多老公願意出賞金X」、「三劑混打超能偽娘的誕生」。就連臉書粉專《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》也現身回應：「我打AZ我是癱軟」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。