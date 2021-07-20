工業電腦廠凌華(6166)今（20）日宣布，已加入開放性無線電接取網路聯盟（O-RAN聯盟）成為社群成員，將攜手聯盟成員，致力為無線通訊產業打造智慧化、開放性、虛擬化、可完全互通的行動網路環境，助力5G布建加速、導入企業數位轉型，擴大產業生態系。

凌華表示，公司積極參與發展符合英特爾「開放電信IT基礎設施」（OTII）專案標準的5G多接取邊緣運算（MEC）伺服器和小型基地台解決方案，適合部署於5G O-RAN開放環境中，未來貢獻經驗、與全球行動網路營運商和學術研究機構分享。

凌華指出，5G O-RAN藉由導入開放性架構至電信網路邊緣，解決以往使用專有設備導致不同供應商間難以互通的困難。凌華與世炬網路（SageRAN）和亞馬遜網路服務（AWS） 等O-RAN聯盟成員合作，可在通用平台上快速布建5G RAN無線網路解決方案。

而凌華開發的5G多接取邊緣運算（MEC）伺服器，亦通過NVIDIA GPU Cloud（NGC）Ready及AWS IoT Greengrass認證，提供的5G 小型基地台解決方案，將持續透過Intel IoT RFP Ready Kit（RRK）推廣，積極加速5G RAN解決方案商業化，以擴大產業生態系。

凌華網路通訊暨公共建設事業處總經理高福遙表示，5G開放式無線網路將在各產業扮演趨動5G普及和企業數位轉型的關鍵角色，公司已與產業夥伴和客戶共同發展解決方案，並在製造業、礦業、車連網基礎設施等領域展開試驗計畫，致力加速開放性架構創新與實踐。