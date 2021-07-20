美國總統拜登周一表示，物價上漲應該是暫時的，但其政府了解長期失控的通膨將對經濟構成「真正的挑戰」，因此將對此保持警戒。

拜登表示，他最近已經告訴聯準會主席鮑爾「聯準會是獨立的，應該採取其認為必要的所有措施，以支持強勁、持久的復甦」。

他表示：「因為我們的經濟強勁復甦，因此我們看見物價上漲」，但他否認最近物價上揚可能是通膨將持久不退的跡象。

拜登表示，其政府正在盡一切努力解決推升汽車價格的供應鏈瓶頸，並指出木材價格在經濟復甦初期飆升後，現在正在放緩。

拜登表示：「我想闡明我的政府了解，如果我們長期經歷失控的通膨，那將對我們的經濟構成真正的挑戰，雖然我們有信心，這並非今日我們所見，但我們將對任何需要做出的應對保持警覺」。

上周五密西根大學發布的調查報告顯示，因通膨急升引發擔憂，美國7月上半月的消費者信心指數大跌至80.8，創下5個月新低。其中，經濟現況指標為84.5，較6月的88.6顯著放緩，並創下2020年8月來新低。消費者預期指數從6月的83.5大幅下滑至78.4，創下今年2月來新低。消費者對未來一年的通膨預期從6月預估的4.2%飆升至4.8%，創下2008年8月來新高，而5年通膨預期從2.8%升高至2.9%。

上周公布的美國6月總體消費者物價指數（CPI）年增5.4%、月增0.9%，遠超出經濟學家預估的年增4.9%和月增0.5%，並雙雙創下2008年以來的13年新高。排除波動性較高的能源和食品價格後，6月核心CPI升至4.5%，創下1991年以來的30年新高。

拜登表示，他計畫擴大投資基礎建設，以及投資於提升對年長者和兒童的照顧，而提高生產力將有助於減輕未來的通膨壓力。

他表示：「這些措施將提高我們的生產力，帶動薪資上揚而不會導致物價上漲，這將減輕通膨壓力、提振我們的勞動力，進而在未來幾年帶動物價下跌。」