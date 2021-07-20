江祖平最近劇中都頂著捲捲頭像極小丸子媽媽。（三立提供）

江祖平最近劇中都頂著捲捲頭像極小丸子媽媽。（三立提供）

江祖平最近劇中都頂著捲捲頭像極小丸子媽媽，常害謝承均笑場。（三立提供）

江祖平在三立八點台劇《天之驕女》從妙齡女子演到中年婦人，造型十分多變，不論是青春洋溢的「金馬小姐」、端莊持重的院長夫人，還是最近扮演捲捲頭造型的清潔阿姨，甚至因頂著「阿桑捲髮」而被網友稱為「小丸子媽媽」，都十足吸引觀眾目光，江祖平本人則完全不介意有這樣的稱號，她笑說像小丸子的媽媽很可愛，不怕被笑話，也不怕自己拍攝時笑場，反倒是和她對戲的人都害怕和她對到眼，「第一位受害者是謝承均，他是非常敬業的演員，但還是被我搞到笑場，可能因為我的臉天生長得比較爆笑一點」。

最讓江祖平崩潰的是拍回憶戲時穿上金馬小姐的制服，她表示這個角色的前身是大牙飾演，那件套裝是大牙的尺寸，「那件裙子我真的塞不進去，大家拼命幫我加布料，鏡頭盡量避免帶到下半身。」還跟大牙喊話：「大牙對不起，我把妳的裙子撐壞了。」江祖平前陣子拍攝靈魂出竅的戲碼，為了連戲，衣服必須穿同一套，這又讓她快要崩潰，「我沒想到那套衣服和高跟鞋會穿了一個半月，從春天穿到夏天，愈穿愈熱。」

被問到若現實生活中真可以隱形會做什麼事，她大笑說：「我想做的事都不能說，因為都是壞事。」靈魂出竅時需一人穿梭在其他對戲演員中演出獨角戲，她笑說自己老是一直插話，現場演員都要等她說台詞才能繼續進行表演，所以比較辛苦的是大家。

因為防疫，劇組出外景都全程戴口罩，江祖平坦言滿享受戴著口罩出外景，原因是她很懶惰，不喜歡化妝，戴上口罩就可以不用化妝，覺得很方便省時。拍戲疫情逐漸趨緩，持續工作的江祖平一直以來都小心保護自己，還自稱是「做快篩的第一把交椅」，很會幫自己做快篩，而且在做快篩時很容易打噴嚏而戳到流鼻血，但她已練就一身好功夫，開玩笑問：「這算不算是一種才華？」她說解禁後要做的第一件事就是去找朋友敘舊，因拍戲緣故，工作時間很不一定，再加上疫情關係，自己都快沒朋友了，因此最想做的事就是和朋友見面聯繫感情。