全台進入3級警戒已有2個月，不少失智者家庭都希望失智社區服務據點早日解封。衛福部長照司今表示，已在研擬相關指引，擬以人員施打疫苗、場所空間清潔、互動安全間隔及強化監測通報等面向加以規範，細節仍待討論，預計最快下周出爐。指引出爐之際，將送出檢核表，供據點了解可以開放到什麼程度，待據點向地方政府通報後即可開放。

根據統計，全台目前有508處失智社區服務據點，2021年共累計服務7000多名疑似至輕度失智為主的民眾。失智據點為長照2.0連續性服務方案之一，主要提供認知功能促進、共餐及社會參與等長照初級預防服務，功能類同巷弄長照站等社區型學習場所，其所運用場地多為社區中既有醫療院所、社區活動中心、教會、老人福利機構等。

長照司副司長周道君表示，失智症患者中，有超過8成5都介於65歲以上，符合公費疫苗的接種條件。對於疫苗接種到什麼程度才能開放，還需要進一步討論。失智社區服務據點不同於日照中心，未有每名服務對象應至少有6.6平方公尺樓地板面積的規範，也沒有登記的問題，因此無從得知每個據點的情況，若無法保持社交距離，可能就得降載。另外，日照中心每個禮拜也許只開幾天，但失智社區服務據點在其他時段則可能有其他人共用的問題。

有鑑於失智社區服務據點性質不同，周道君表示，有條件開放的指引會參考日照中心規範，但細節還需進一步討論，預計以人員施打疫苗、場所空間清潔、互動安全間隔及強化監測通報等面向加以規範，最快下周出爐。指引出爐之際，衛福部也會發出檢核表，供各據點來自己幫自己「做檢查」，藉此得知可以開放到什麼程度，待通報到地方政府後，就能開放。若地方政府認為有抽查檢核表內容的必要，也可前往據點抽查。