依據「遊覽車客運業評鑑作業要點」，公路總局6月底已公布27家不列等（未達乙等）遊覽車業者，今（20）日再公布第二階段評鑑結果，共有乙等430家、甲等442家，甲等以上業者可再申請下一階段優等評鑑作業。至於因為未主動申請甲等評鑑而被列為乙等的177家業者也可於7月30日之前重提申請。完整評鑑結果將於今年底前公布。

109年度遊覽車客運業評鑑內容包括「業者基本安全紀錄」、「專業科技化管理項目」、以及「建立品牌化經營模式」等3方面。乙等指業者營運安全有基本水準，即其安全紀錄達到一定標準；甲等以上代表業者安全紀錄標準較乙等更高，且具有科技化專業管理作為；優等以上除了符合基本安全及科技化管理之外，還必須建立品牌化經營模式。

公路總局表示，甲等以上之業者，若符合優等評鑑申請資格，將另由監理機關通知，提出申請。公路總局評鑑小組將實地查核，年底前公布完整評鑑結果。

另公路總局統計，有177家業者可申請第二階段甲等評鑑，但未於期限提出申請而列為乙等。由於本次評鑑是首次採「甲等以上由業者主動申請」，不同於以往是全部業者被動接受主管機關評鑑列等；因此，公路總局提供177家業者可延至7月30日前申請甲等評鑑機會，評鑑結果將併同優等等第於年底公布。

公路總局補充說明，6月29日公布的27家未達乙等業者，監理機關均已發函業者限期於1個月內提出改善計畫，並將依核定改善計畫來輔導業者改善提升其營運安全。評鑑相關資訊可至公路總局官網https：／／www.thb.gov.tw／或監理服務網https：／／www.mvdis.gov.tw／查詢。