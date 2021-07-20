香港已連續40多日本土「零新增」新冠確診病例，香港特首林鄭月娥稱，相信9月底前香港疫苗接種率可逾70％，針對部分行業，在政策措施上也會提供更大誘因。
林鄭月娥表示，截至昨晚，符合資格的香港民眾首劑疫苗接種率達42％，形容比率「相對欣慰」，但仍有很大提升空間。林鄭稱，自社會推出獎賞及疫苗假期計劃後，疫苗接種率日漸上升，若情況持續，相信9月時疫苗接種率可逾70％。她強調，現有充足新冠疫苗供應給香港民眾選擇，並會對部分行業如安老院舍職員、學校職員提供非強制性的指引，在政策措施上亦會提供更大誘因。
大陸疫情方面，20日新增65例確診，其中8例為本土病例，均在雲南省，其餘屬境外輸入，雲南也佔了41例。
雲南過去一日新增本土確診病例，7例由瑞麗市通報，1例出現在隴川。為防範疫情經由境外傳入，雲南多地近日發布從嚴、從重處罰偷渡行為。其中，勐海縣縣委宣傳部周一公布，該縣公安局於本月8日發通告勸告涉嫌運送他人偷渡的6人自行投案，其中男子岩保在通告期限屆滿前拒不自首，經公安機關核實，決定對岩保實施懲戒，包括沒收其涉案財物，扣押車輛、手機，凍結涉案銀行帳戶，對用違法所得購置房屋依法進行查封。此外，在其生活的公共場所張貼通告公開其罪行，並在其住所噴塗「偷引帶違法犯罪行為可恥」標識。
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