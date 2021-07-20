疫情影響百工百業，也使不少原有經濟困難的民眾，更加雪上加霜，立法委員林思銘與中華照顧者關懷協會共同勸募物資，號召企業捐助生活扶助金及物資，20日由林思銘竹北服務處交由新住民服務中心發放，期望協助弱勢家庭度過生活難關。

新住民家庭服務中心社工督導陳桂芬表示，台灣外籍配偶近年逐年增加，單身的新移民媽媽們大多為鐘點雇用或是派遣工，因非正式員工，在全國三級警戒期間，沒有工作也頓無收入，面臨家庭經濟危機，此次善心人士在疫情中致贈物資，也緩解單親媽媽們的生活壓力。

林思銘表示，在疫情期間，弱勢家庭的孩子待在家中，民生物資消耗更快，因此此次串聯社福團體，也感謝京茂建設公司、一銀建設公司響應提供柴米油鹽等民生物資，麥建方診所、永樂屋醫療器材、藝起玩美術等企業也共同提供2000瓶罐裝米精，緊急提供給需要的家庭，總計有1000戶家庭受惠。

中華照顧者關懷協會社工督導劉志枰近年投資有方，也加碼捐贈120萬元現金支票，指定協助新竹縣市特殊境遇家庭扶助關懷金，新住民中心共計有20人受贈，每人可得1萬元。

劉志枰表示，他將投資獲利的4成用於社會公益，日前已經捐100萬給新竹縣政府社會處，成立獨居老人老屋修繕計畫，但受疫情影響，轉為清寒獨居老人生活津貼每人1萬元，截至目前已發已發47名長者，也希望藉此拋磚引玉，盼更多企業或熱心民眾幫助因疫情受創的弱勢家庭。