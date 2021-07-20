中興大學昆蟲學系大三生胡芳碩 3年來研究昆蟲在國內發表15篇國際論文。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

蜻蜓的幼蟲水蠆是水棲昆蟲，中興大學聯合研究團隊研究發現微刺晏蜓水蠆能在陸上行走、獵食等特殊行為，此為國內首度發現，並發表在國際期刊 「國際蜻蛉學」。該論文作者中興大學昆蟲學系大三生胡芳碩20日表示，大多數的水蠆只能生活在水中，能在陸地上長時間活動相當罕見，在國外也只有極少數的案例。

聯合研究團隊由中興大學、台北市立動物園及薇閣中學田園教學中心組成，團隊指出，蜻蜓的幼蟲稱水蠆是水棲昆蟲，大多生活在如湖泊或溪流等水域環境。水蠆是水中常見的掠食者，會捕食孑孓、蝌蚪、小魚等生物，成長後爬出水面羽化為蜻蜓。

胡芳碩表示，發現微刺晏蜓水蠆完全是個意外！他在山坡上的小流水旁翻石頭、尋找隱翅蟲，沒想到竟然翻到了水蠆，想都沒想到會在陸上發現水蠆，再進一步調查發現，比較小的水蠆在白天時會在苔蘚上面行走；晚上也曾看到大型水蠆懸吊在葉子下方。而在實驗室飼養時發現牠們很少下水，甚至會在陸上捕食，都大大顛覆水蠆一定住在水裡的既定印象。

胡芳碩表示，大多數的水蠆只能生活在水中，水蠆能夠在陸地上長時間活動相當罕見，在國外也只有極少數的案例，這次首度在台灣發現微刺晏蜓的水蠆在陸地上特殊的生活方式，揭開水蠆也能在陸上活動的可能性。

興大指出，蜻蜓是水域環境調查中相當重要的生物指標，不同種類的蜻蜓棲息在不同的環境，能夠反映出水域環境的狀況，微刺晏蜓是行蹤隱密的蜻蜓，在台灣主要分布在中低海拔的原始林，喜好在瀑布區活動，與水蠆的棲息環境有很大的不同。