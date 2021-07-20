中央疫情指揮中心宣布，高端疫苗已獲得食藥署通過緊急使用授權（EUA），衛福部核准專案製造，衛福部長陳時中表示，高端疫苗最快8月中就能少量供貨。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆看到這則消息直言，差一點連眼珠都掉出來，並希望這不是史上最魯莽且最冷血的公共政策。

衛福部食藥署19日宣布，為因應COVID-19防疫需求，於110年7月18日邀請國內專家召開會議討論高端 MVC-COV1901高端疫苗專案製造申請案。

食藥署表示，經過一天充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明，不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，已達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮。經評估整體醫療利益與風險平衡，與會專家出席 21 人，主席不參與投票，18 人同意、1人補件再議、1人不同意。食藥署將依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑間隔28天以預防COVID-19。

對於高端通過緊急授權，游盈隆19日在臉書上表示，「Big Big Big Big Big Big Surprise！差一點連眼珠都掉出來！」同時，對於陳時中宣布，衞福部18日已通過高端COVID-19疫苗緊急授權使用，可專案生產製造，游盈隆質疑，食藥署長吳秀梅6月28日要求高端補件，並說7月底才會再審，言猶在耳不是嗎？「是什麼樣的狠心和力量改變了這一切？希望這不是史上最魯莽且最冷血的公共政策！」