中央流行疫情指揮中心宣布712後微解封，中市也核准30處夜市復業，經發局統計第一周開出20張勸導單，其違法型態為未落實實聯制、攤商脫口罩以及民眾脫口罩邊走邊吃；唯台中市長盧秀燕指出，中市夜市解封首創設置社交距離管理員成果良好，將規範百貨、賣場以及傳統市場也要比照設置，以疏導人流，否則將處以3千到1萬5千元罰鍰。

台中市長盧秀燕在20日下午中市流行疫情指揮中心記者會指出，她注意到下周開始國家疫情警戒可能會調降或調整，這周以來人流上街，中捷運量在周一已恢復到6至7千人，因而要開始注意各個場域人流管制，她並且強調，光靠政府是不夠的，政府是管理、宣導、稽查，因此希望營業單位以及場域的管理單位能夠負起責任。

她也說，在上周台中市30個夜市恢復營業後，中市首創社交距離管理員或宣導員，管理人流，同時進行社交距離宣導，成效良好，所以要擴大實施到百貨、賣場以及市場三大系統，都要設置社交距離管理員，管控人流並負責疏導，她並且重申目前仍維持不邊走邊吃、不試吃以及不內用等三不吃。

經發局長張峯源也說明，夜市恢復營業後一周以來開出20張勸導單，其違法型態為未落實實聯制、攤商脫口罩以及民眾脫口罩邊走邊吃，他也說明，未來要規範百貨、賣場以及市場一定要設置社交距離管理員，否則將依傳染病防治法開罰3000元到1萬5千元不等。