大陸共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網路資訊中心（CNNIC）、中國青少年新媒體協會20日聯合發佈《2020年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》，顯示大陸未成年網民規模持續增長，觸網低齡化趨勢更明顯。2020年未成年網民達到1.83億人、普及率高至94.9％，比2019年提升1.8個百分點。

這個數據甚至高於全大陸的網路普及率70.4％，更有超過1／3小學生在學齡前就開始使用網路，且呈逐年上升趨勢。

具體的網路應用方面，城鎮的未成年網民使用搜尋引擎、社交網站、新聞、購物等社會屬性較強的應用比例均高於農村6個百分點以上。而農村未成年網民使用短影音、動畫或漫畫等休閒娛樂的比例則高於城鎮。

根據鳳凰網報導，在使用設備方面，未成年網民擁有屬於自己上網設備的比例達到82.9％。其中擁有手機達65％，其次為平板電腦26％，另有約1／4使用智慧手錶（含電話手錶）上網。

此外，城鄉未成年人的網路普及率差異連續兩年下降，已基本拉平，由2018年的5.4個百分點下降至2019年的3.6個百分點，2020年進一步下降至0.3個百分點。