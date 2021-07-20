多例去汽車旅館、阿公店還隱瞞！ 柯文哲宣布：疫調隱匿罰6到30萬

台北市今日新增7例本土個案，為全台最多，其中2例為居家隔離陽性者、5例則為家戶感染，考量個案屢出現疫調不實的情況，等到比對電信足跡才知疏漏，期間恐已感染更多人，台北市長柯文哲嚴肅下令，未來若有民眾知情不報，將依傳染病防治法開罰6到30萬。

綜觀北市疫情，柯文哲認為，不用太在意每日個案數，要以趨勢為主，他目標是每周個案降一半，慢慢消滅感染源，但整體來看疫情的確有趨緩。由於目前多以家戶感染為主，他呼籲民眾不舒服時要提高警覺，盡快前往醫院篩檢，才能早點打掉傳染鏈，拖越久恐讓全家都被感染。

柯說，目前疫調人員碰上難題，拜託民眾一但確診後，就不要再隱瞞足跡了，如同他以前所說，去阿公店的人都會隱匿不說，但在最後清零階段，每例要很用力才能查到，因此才在中央同意下調閱電信足跡，讓衛生單位比對，但卻發現許多不實的情況。

「防疫要快，慢2天就會傳染其他人。」柯感嘆，最近好幾例，都是疫調完比對電信足跡，才發現他漏掉很多地方，所以從現在開始，確診者作疫調若有隱匿情形，要依傳染病防治法處罰6到30萬，因為調電信足跡要慢一天，將延誤防疫時間，是傳染鏈斷不掉的原因。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。