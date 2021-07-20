中國外交部發言人趙立堅20日主持例行記者會表示，世衛組織在7月16日向成員國通報了第二階段溯源計畫，此前48個國家向世衛組織祕書長譚德賽致函，反對將溯源問題政治化一事。

日前又有格瑞納達、吉里巴斯、所羅門群島、聖多美與普利西比、布吉納法索、茅利塔尼亞、迦納等7國又加入，向世衛組織祕書長譚德賽致函、反對溯源政治化的正義行列，對此表示歡迎。

趙立堅指出，截至今天，致函國家數量已達到55個，在世衛組織7月16日舉行的成員國通報會上，俄羅斯、白羅斯、巴基斯坦、斯里蘭卡、柬埔寨、伊朗、敘利亞、蒲隆地、辛巴威、喀麥隆、古巴、委內瑞拉、玻利維亞等許多國家紛紛發出正義的聲音。

他們強調，病毒溯源是一項科學任務，不能被政治化。世衛組織發布的中國─世衛組織聯合研究報告應該得到維護，越來越多的國家發出壓倒性的正義聲音，這同個別國家搞政治操弄，反對科學歪曲事實，形成鮮明對照，充分反映了國際社會的公義所在和人心向背，充分證明秉持公正客觀、主持公道公理的國家還是占大多數的。

趙立堅說，有關方面應該停止在溯源問題上搞政治操弄，停止利用溯源問題甩鍋推責，停止蓄意破壞國際溯源研究合作，採取真正負責任的科學態度，同國際社會一道為戰勝疫情、維護人類健康福祉做出應有貢獻。