新化警靠著清查廢棄物找到藥袋，揪出偷倒廢棄物男子身分。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

有民眾昨天行經台南市新化區南168-1線道旁健康步道，發現遭人惡意棄置棧板、木材、紙箱、衣服等廢棄物，數量龐大，新化警分局清查發現有成大醫院藥袋，依藥袋姓名比對附近路口監視器，鎖定現居仁德區的59歲林姓犯嫌，通知林嫌到案，林嫌也坦承，經聯絡主管機關環保局稽查科新市小隊依違反廢棄物清理法製單告發。

新化區長吳金喜及知義派出所長黃文輝昨天到場勘查，查知該地是國軍八軍團所有，通報國軍第八軍團主管單位54工兵群處置，並由知義派出所接續追查廢棄物來源及犯嫌身分。

新化警分局表示，偷倒廢棄物常選在偏僻地區、鄉間小路，新化警分局轄區遼闊，易遭不肖偷倒廢棄物業者相中為偷倒地點，感謝民眾發現後隨即通報，許多案件才得以在跡證尚存的第一時間查獲，呼籲鄉親若發現偏僻田野小路出現遭置棄廢棄物，除通知警方外，可撥打公害陳情專線0800-066666、06-6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局處理。