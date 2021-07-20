黃月娥希望衛生局長張蕊仙安排專車接送原鄉偏僻山區族人打疫苗。（謝明俊攝）

黃月娥希望縣府盡快擬定苗62線重建方案，讓泰安溫泉業者有條活路。（謝明俊攝）

南庄原住民縣議員楊文昌希望縣府設法修護南庄山區重要幹道。（謝明俊攝）

楊文昌希望縣府延長山區裝設水塔申請。（謝明俊攝）

楊文昌指出鹿場301農路崩坍4年來都一直沒能修好。（謝明俊攝）

陳品安質疑衛生局安排長者施打疫苗程序非常不友善。（謝明俊攝）

陳品安質疑衛生局安排長者施打疫苗程序非常不友善。（謝明俊攝）

陳品安質疑衛生局安排長者施打疫苗程序非常不友善。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢20日輪由苗栗唯2的原住民議員黃月娥、楊文昌提詢，黃月娥對行政院唐鳳設計網路意願調查及預約方式大表不滿，造成原鄉老人和中壯年都無法利用網路預約，詢問衛生局該怎麼解決？楊文昌為南庄鄉內2處嚴重坍方處請命縣府解決修復，陳品安也質疑衛生局對75歲以下老人打疫苗為何不比照先前造冊通知，造成老人們困擾，要求衛生局改進。

縣議員黃月娥表示，行政院唐鳳大博士發明這套網路預約系統，原鄉的老人及族人紛紛問她，住在山裡的原住民要如何用這套系統預約？沒電腦也沒網路的？不會用網路預約的，還包括都會區的原住民，讓她不知如何回答，黃月娥詢問衛生局長張蕊仙，為何原住民不能都用造冊通知的？

黃月娥並替住在偏遠山區內的原住民請命，希望衛生局能協助安排9人座的4驅廂型車來幫忙載送原住民下山打疫苗，由於原住民住在山裡，都認為不會感染到疫情，但遊客還是會入山，帶來病毒，如何鼓勵原住民接受打疫苗？也是衛生局應該想辦法的。

黃月娥接著替縣府原民中心課長請命，原民中心的課長職等是編定7至8職等，目前都只給7職等，黃月娥指出，現在鄉公所的課長都已經是8職等了，為何縣府原民中心的課長反而只有7職等，出去開會都排到最後面，不被重視，職等那麼低都留不住人，她認為這件事是有關於原住民的尊嚴問題，希望縣府人事處能積極爭取提升至8職等。

月前苗栗連續降下大雨，造成通往泰安鄉的重要幹道苗62線嚴重坍方，至今仍在搶修中，黃月娥希望縣府工務處能研究如何將苗62線改道重建，並能盡快爭取中央撥款動工，否則泰安溫泉的業者都快死掉了，這些業者願意進到山裡面投資，讓山裡的原住民能夠有工作做，原住民都很感謝這些業者，也希望縣府能讓業者繼續活下去。

黃月娥接著指出，目前原鄉娃娃車司機都找不到人，依照目前都是用鐘點臨時工來計算，1個小時160元，每天只能報4個小時，很多人根本不願意去當娃娃車司機，如果依照國內目前最低工資2萬4千元來計算，希望縣府教育處能編列每個月2萬4千元薪資來招攬娃娃車司機，固定工作意願，才能保障小朋友們的安全。

出身南庄鹿場的泰雅族縣議員楊文昌，則提出通往鹿場的301農路，是當地原住民進山區的重要通道，從4年前發生大崩坍到現在都一直未修好，一遇下雨就落石不斷，縣府農業處是否能設法會同專家研擬好方法確實修護。楊文昌另提到苗21線6公里日前發生坍方處，請工務處研究最恰當的工法，來徹底解決經常坍塌的問題，否則一旦疫情解封，遊客想要進鹿場山區遊憩，會面臨危險。

無黨籍縣議員陳品安也對疫苗施打問題質詢衛生局長張蕊仙，為何從85歲以上長者開始施打疫苗採取造冊通知，連續3波施打疫苗都很順利，直到開放75歲長者施打突然改採網路預約，又臨時改成造冊通知，前面對長輩不友善，後面又改來改去，讓長輩無所適從。

陳品安指出，等到開放70歲以上長者時更糟糕，18鄉鎮市甚至出現造冊通知、電話及網路預約等3種不同方式，長輩不懂網路預約，打電話又打不進去，到65歲以上長者預約也是遇到30線電話打不進去的情況，讓她們民代臨鄉親們的責難時，不知該如何解決？

陳品安並針對通霄白沙屯拱天宮推動設置「白沙屯媽祖文化園區」一事，希望縣府文觀局能積極推動，增進地方宗教化觀光發展。而明年是苗栗海線鐵路通車百年紀念，希望文觀局能積極推通動通霄鐵道糧創歷史建築條復活化等工作，來表彰在地文化人文特色。