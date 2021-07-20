光學元件廠—亞光(3019)今天股東會通過每股配息1元，受惠於各產品訂單熱絡，亞光全年可望有不錯表現，亞光董事長賴以仁表示，如果全球沒有重大變化，今年營運展望樂觀。

亞光今天舉行股東會，通過109年財報，全球新冠肺炎疫情自去年初大爆發，各國陸續封城封國，影響亞光各廠區生產出貨，亞光109年合併營收約157.6億元，年減13%，稅後盈餘為3.97億元，年減58.66%，每股盈餘1.41元，股東會也通過資本公積每股配息1元。

由於各項產品需求暢旺，亞光第1季業績在淡季交出旺季水準，單季稅後盈餘為3.04億元，季增93%，年成長366%，為96年以來同期新高，單季每股盈餘為1.08元，累計前6月合併營收為99.56億元，年成長46.32%。

展望今年，隨著5G、AI、LiDAR等應用蓬勃發展，新能源自駕車時代來臨，相關產業的產值將帶來爆發性成長，同時遠距教學、居家辦公WFH(Work From Home)的複合式形態成形，亞光深耕多年的產品多角化經營效益可望逐步發酵；包括光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀、手機用潛望式G+P變焦鏡頭及AR、VR光機模組等產品將加速成長。

影像感測器部分，受惠於市場需求強勁，公司產能持續滿載，新產能可望於下半年開出，年產能將達到3800萬套，滿足客戶需求。