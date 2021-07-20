為配合證券商管理規則及外銀管理辦法等相關規定之修正，金管會已完成「銀行申請兼營債券、受益證券、資產基礎證券承銷及自行買賣業務應遵循之規定」修正，將於近日發布施行。本次修正放寬取得海外子行發行之公司債之限制，可有助銀行於一致性之風險控管基礎下，充分發揮其資產規模優勢，建立更具規模之債券買賣部位。

其他修正重點如下：

一、109年9月26日修正發布之外銀管理辦法第19條之4，放寬外國銀行分行得將依法令規定所提列之備抵呆帳及保證責任準備金額之50％計入外國銀行分行淨值。為使外國銀行分行以淨值為基礎相關規範有一致性之標準，爰修正本規定所稱之外國銀行分行淨值得併計前述計算項目(修正規定第6點)。

二、109年2月3日修正發布之證券商管理規則第31條之3，開放證券商得與海外關係企業買賣外國債券及從事衍生性金融商品交易，並規定其限額以證券商淨值計算。考量現行銀行兼營債券自行買賣之部位限額係以銀行核算基數為計算基礎，基於控管一致性，爰增訂銀行與海外關係企業進行自行買賣外國有價證券之交易限額亦以銀行核算基數計算，不適用證券商管理規則第31條之3以證券商淨值計算之規定(修正規定第7點第1款)。

三、商業銀行投資有價證券之種類及限額規定第5點，規定商業銀行不得投資於其負責人擔任董事、監察人或經理人之公司所發行之公司債等有價證券。考量我國銀行海外子行因籌措資金需要可能發行公司債，及本會「新財管方案」已開放銀行得透過自營買賣方式提供海外子行發行之結構債予高資產客戶，爰參照本規定108年放寬承銷關係企業所發行債券之意旨，於本次增定銀行取得海外子行發行之不具股權性質公司債，且於當天出售者，得排除上開限制之規定(修正規定第7點第2款)。

金管會表示，本次修正除依證券商管理規則納入得與海外關係企業交易之規定，及以銀行核算基數控管限額外，並放寬取得海外子行發行之公司債之限制，可有助銀行於一致性之風險控管基礎下，充分發揮其資產規模優勢，建立更具規模之債券買賣部位，及結合集團資源滿足客戶需求，提升我國銀行業者競爭力，並進一步促進我國金融市場之國際化。