奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

東京奧運台灣代表團昨出發前往日本，爆出國手坐經濟艙，官員坐商務艙爭議，教育部長潘文忠、體育署長張少熙昨晚公開道歉。據悉，張少熙昨已請辭，但行政院認為，目前以奧運優先，待奧運落幕後再連同檢討一起處理。

行政院官員表示，目前奧運代表團還在前線打仗，全力照顧選手，專機專案的究責，待奧運結束後一起處理。