體育署長張少熙傳已請辭 政院：奧運後檢討處理 16:182021/07/20 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳出體育署長張少熙已請辭，對此，行政院官員表示，待奧運結束後一併檢討處理。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉 東京奧運台灣代表團昨出發前往日本，爆出國手坐經濟艙，官員坐商務艙爭議，教育部長潘文忠、體育署長張少熙昨晚公開道歉。據悉，張少熙昨已請辭，但行政院認為，目前以奧運優先，待奧運落幕後再連同檢討一起處理。 行政院官員表示，目前奧運代表團還在前線打仗，全力照顧選手，專機專案的究責，待奧運結束後一起處理。 體育署長張少熙書面請辭 潘文忠證實：奧運結束後處理 東奧選手搭經濟艙官員搭商務艙 議員點名這2人下台 #奧運 #張少熙 #處理 #體育署長 #請辭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國手塞經濟艙 傳體育署長請辭熄怒火 政院回應了 15:552021/07/20 體育 東奧》林義傑臉書分析：總統道歉不能解決問題 09:372021/07/20 體育 羅秉成護短 藍委嗆蘇揆須換發言人 04:102021/07/20 政治要聞 拿1.5億預算卻讓選手搭經濟艙 高嘉瑜：中華奧會不值得我們的納稅錢 15:432021/07/20 政治 奧運代表團拉車北上搭機 張其祿質疑是配合官員作秀 10:552021/07/20 政治 選手出征搭經濟艙 許常德轟理由差勁：以為大家沒念書 11:502021/07/20 娛樂 《時來運轉》買運彩 看奧運 挺台灣英雄 07:002021/07/20 體育 東奧代表團長官爽搭商務艙 前選手小小瑜怒揭總教練掛名內幕 10:522021/07/20 娛樂 戴資穎被窮遊日本！藍委：官員沾光如此不堪 10:362021/07/20 政治 東奧》戴資穎窩3星飯店 發文讚「這點非常好」戴爸也認同 10:292021/07/20 體育 誰要你的商務艙！呂秋遠點出選手坐經濟艙2問題：現在就該處理 08:402021/07/20 生活 政治熱門新聞 看到戴資穎在日本的第一餐 他傻眼直言：蔡英文還是沒搞清楚狀況 - 政治 陳時中宣布一件事 游盈隆嚇到眼珠差點掉出來 - 政治 2022台北市長選舉民調出爐 知情人士爆他快追上陳時中 - 政治 選手坐經濟艙惹議 林濁水臉書竟稱：為什麼階級識別比什麼都重要？ - 政治 早知中華選手搭經濟艙？蔡英文IG被抓包「露餡」 火速刪文 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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