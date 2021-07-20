中國人民大學原副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求20日出席一場論壇時表示，到2035年，中國資本市場應該說已經全面開放，應該成為全球最重要的一個財富管理中心，至少是之一，是人民幣計價資產的財富管理中心，是全球投資者都會配置的一類資產。

他指出，到2035年，中國要成為一個中等發達國家，為了實現這個目標，中國的資本市場仍然面臨著重大的改革。其中，他提到，要推動資本市場對外開放，境外投資者占比將提高到15％。

吳曉求指出，現在中國資本市場境外投資者占比只有3.5％，這個比例非常低，和中國資本市場發展的目標不匹配，未來中國要成為中等發達國家，他個人認為，境外投資者占比將逐步由現在的3.5％提高到15％左右。

他指出，美國市場現在外國投資者占比大概15％，因為它的投資者內生性的制度還是占主體，這一點和中國非常接近，中國不可能達到像英國倫敦市場那樣的國際化程度，外國投資者占比如此之高，但是從3.5％到15％也是一個巨大的進步。

同時，他強調，要進一步完善法制，法制很重要的是要讓人們能夠放心，能有一種預期機制，不能讓人覺得恐慌，所以法制的完善未來極其重要，要把中國資本市場建設成為國際金融中心，沒有法制的完善是實現不了。