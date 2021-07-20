第二劑疫苗預約接種方式。（新竹縣政府提供）

新竹縣20日零確診，新竹縣長楊文科表示，因莫德納疫苗數量不多，因此目前僅能保留第2劑莫德納疫苗，提供7月9日以前在新竹縣醫院接種莫德納第1劑的孕婦1120人，另1到3類已接種莫德納第1劑者，可透過「COVID-19 公費疫苗預約平台」預約，並指定接種莫德納。

楊文科表示，雖然中央在18日宣布，6月9日至7月9日之間已接種第1劑莫德納疫苗的第1至3類人員及孕婦，可以開始接種第2劑，但因疫苗數量不多，僅能先做規畫。

其中已在新竹縣醫院完成接種莫德納第1劑的孕婦，須在7月22日前，於東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大醫院生醫醫院、北榮新竹分院、湖口仁慈醫院預約接種第2劑，並於8月6日前完成接種。

此外，接種第2劑AZ疫苗者，在5月23日前完成第1劑接種，無論是第幾類人員，須透過中央開放「COVID-19公費疫苗預約平台」下一輪意願登記時登記，收到簡訊通知再前往預約，並按照預約登記時間、地點前往接種。

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第3輪疫苗接種20日上午10點起開始預約，至22日中午10點止，新竹縣共有3萬9085人將收到簡訊通知，務必登記預約接種，可直接上平台登記，或透過健保快易通APP、4大超商和縣內健保藥局預約。新竹縣13鄉鎮共62個施打站點，每天可提供7700人的施打量能。