聯邦銀行20日股東常會，由該行董事長李憲章主持，通過配發特別股股息每股2.4元，普通股股票股利每股0.631元，及19.52億元盈餘轉增資發行新股，並完成第11屆董事改選。

聯邦銀行董事改選，選出9席董事，普通董事江振雄、林鴻聯、林賜勇、曹素鳳、李文明及涂洪茂，獨立董事李國璋、李宗翰及范玲玉。同時改選董事長，現任董事長李憲章退休卸任，選任總經理林鴻聯接任董事長。

聯邦銀行今年上半年自結稅後純益23.07億元，累積每股稅後盈餘（EPS）0.75元，創新同期高紀錄。