音樂製作人之一的鼓鼓透露疫情期間要完成該曲實在不容易。（好看娛樂提供）

疫情微解封，綜藝節目陸續開錄，《全明星運動會》第二季因疫情暫停錄影近2個月，終於要在下周復工，製作公司「好看娛樂」副總經理王貞妮說雖然上周微解封後，不少節目已恢復正常錄影，但因為他們主要的拍攝地點—運動場，很多都被徵召去當施打疫苗的場所，提高了租借難度，才會延到下周才復工，這2周參賽者們也有開始居家訓練，江宏傑會上線帶操、盯紅隊動作帶操，錢薇娟也有出功課要大家完成，小春之前還很誠實地自首在家都沒做。

王貞妮表示現場將嚴格遵守中央疫情指揮中心的規範，除了所有人進場前都要快篩外，還因為現場規定不能超過100人，必須縮減周邊人員，像是原本有請10幾位搬道具的工讀生，現在就變成他們要「1人當2人用」自己搬，連經紀人都暫時沒辦法到場。還有像是水中進行的比賽，短時間內也暫時無法進行，運動項目的選擇上就要更加慎重，現場吃飯也得分開進食，喝水各自回到休息室才能拿下口罩飲用，甚至化妝品都不能共用。

日前有感於社會氣氛低迷，「鼓鼓」呂思緯譜曲，小春、廖允杰等人填詞，邀請《全明星》第二季的27位成員合唱〈對世界點頭〉，包括藍隊錢薇娟、鼓鼓、小春、彭小刀、林敬倫、潘君侖、顏佑庭、李佳薇、小8趙逸嵐、洗菜、雷艾美、孟潔，紅隊江宏傑、廖允杰、曹佑寧、王家梁、周予天、蔡昌憲、郭彥均、吳心緹、晏柔中、房思瑜、席惟倫、粿粿，因傷退賽的范逸臣也加入，2位主播徐展元、蔡尚樺也紛紛獻聲。

從一開始的企劃發想，歷經多次線上會議，到最後錄音以及MV製作，短短1個月內，聚集所有人的努力打造而成，成品已在《全明星運動會》的YouTube官方頻道上線。所有演唱者皆無酬參與演出及創作，希望能在疫情期間帶給社會更多鼓勵與正面能量。鼓鼓也提到，運動會裡雖有不少歌手，但風格迥異，加上部分選手為演員出身，歌唱本就非其擅長，要將大家的聲音融合不是一件簡單的事，疫情期間也要克服各自錄音環境的問題，不管是畫面或聲音整合上都相當困難，因此大家都下了一番苦心。