葉彥伯強調，病毒是跟著人走，所有人員的掌握都很明確，只要人能夠匡列清楚，就不會特別去公布足跡。（吳建輝攝）

19日有PTT網友PO文，彰化員林某知名健身集團隱匿確診者足跡繼續營業，內文指出有會員13日至該健身房運動，16號被衛生局匡列篩檢和自主管理，離譜的是這期間該健身房還持續營業，縣府也沒有公布足跡，衛生局長葉彥伯表示，病毒是跟著人跑，因此有掌握明確的疫調才是重點，場所只要消毒就沒有太大問題。

葉彥伯表示，該健身房在微解封第一天開業，確診者13日到健身房2至3樓活動，停留大約一個小時，15日接獲通報確診後，16日就通知健身房協助疫調，一共匡列27人，包括12名員工及15名會員，其中5位因為共處時間短，採自主健康管理，剩餘22位都匡列居家隔離當中。

葉彥伯強調，病毒是跟著人走，所有人員的掌握都很明確，只要人能夠匡列清楚，就不會特別去公布足跡，至於健身房是否有停業要求，一直以來中央也都不是用停業與否當作標準，適用匡列的精準度，不管什麼場所，只要掌握病毒與人，就不會有擴散的風險。

葉彥伯說，這也凸顯微解封後所面臨到的問題，這是剛好有發現這名個案，若沒有發現後果難以想像，微解封一定要搭配場所管制，甚至要有主動監測的機制，他們的職責是把感染源抓出來，如果該場所整棟被匡列，那事實上也不用停業他們就無法營業，因此要能精準掌握病毒與人流，才是疫調的重點。

被點名的健身房則回應，16日晚間8點接獲通知後，隨即閉館進行消毒，並發放會員簡訊，通知同時段曾接觸的會員有確診者足跡等資訊，經詢沒有停業需求，當晚消毒完畢後，隔日就恢復營業，並加強實聯制要求，場館也定時進行消毒，教練每周快篩來確保會員安全無虞，健身房不能擅自公布足跡，沒有隱匿的問題。