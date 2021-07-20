台北市松山戶政事務所爆出確診個案，所幸300名公所員工全數核酸檢測（PCR）陰性，台北市長柯文哲認為，由於個案居住在基隆，等基市衛生局疫調、中央判讀公布後，傳到北市已經有時間差，建議確診者未來直接通知主管，讓該區啟動防疫程序，走公家程序只會浪費時間。

柯文哲表示，松山的案子為一對住在基隆的夫婦，去醫院快篩後確診，照以前的程序，等到基隆做完疫調、送回指揮中心判讀，再送到北市去查是哪個單位，有時候就慢了2、3天，延誤不少時間。

柯讚揚，該確診者直接通報單位主管，區長就馬上通知市政府，晨會時就派化學兵和篩檢隊過去，早上十一點就已處理，速度很快，前一天晚上確診，但隔天上午就已進行相關篩檢，很快就把傳染鏈打斷掉。該個案太太則在補習班任職，昨日知道時就馬上停業、消毒，相關員工都做PCR，結果也是全部陰性。

「防疫終究還是要靠素質高的國民。」柯說，當國家在行使公權力時，就不要隱瞞了，因為你不講實話，調電信足跡還是查得出來，只是會慢1、2天，時間就會延遲，所以鼓勵確診者馬上通知單位主管，讓市府啟動行政程序，若走公家SOP那就慢慢等吧，浪費很多時間。