奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

東京奧運即將在本月23日開始，中華隊選手將全心力拼賽事，昨(19日)卻被意外爆出官員搭商務艙，國手搭經濟艙事件，讓許多台灣民眾相當不滿，我國國手竟遭到這樣的待遇。而知名導演葉天倫看教育部長潘文忠、體育署長張少熙在教育部的記者會，向國人說明此事件，聽完讓他更加生氣。

名導葉天倫昨(19日)在個人臉書上發表對於教育部記者會的看法: 「看完教育部長的記者會，我更生氣了!什麼叫做『因為防疫的關係』，因為防疫不能多包一台飛機嗎？一台包機多少費用？全台灣因為疫情民間捐贈的物資，我看包十台飛機都可以，奧運四年就一次，你們體育署到底在做什麼？」對於昨日教育部記者會的說明與解釋，相當地不諒解。

導演葉天倫更是氣得表示:「部長把座位安排全推到防疫身上，實在是太不明智的說法，就算這是你的理由!在記者會也不能說，不能硬要解釋!更別說用這種沒人能接受的理由試圖來解釋。」更是直言痛批: 「退一萬步說，如果今天商務艙全部淨空，安排多部包機所有人都坐經濟艙，事情會搞的這麼大？」

東奧國手居住的飯店，都引起台灣民眾的關注。(圖/羽球球后戴資穎IG)

許多網友在貼文底下回應: 「部長已經道歉了!後續會檢討，請息怒!我們還需要潘部長在崗位上」、「這些人是這樣對待我們的國手的，自己爽搭商務艙，叫選手們搭經濟艙，簡直是渾X，這個理由完全不能說服我」、「跟防疫優先有什麼關係？被罵了!又都能坐商務艙了，然後原來只覺得對小戴感到抱歉？」