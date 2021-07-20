蒂姆．沃克「珍藏與維護」系列作品；斯凱爾．伍德、詹姆士．克魯與凱倫．艾爾森；時裝：The Row、安東尼．瓦加雷羅為Saint Laurent設計的時裝、Daniela Geraci、Sarah Bruylant、Molly Goddard；倫敦2018。(圖片來源：Tim Walker Studio)

蒂姆．沃克「何不做自己？」系列作品；蒂妲．絲雲頓；時裝：Gucci、Marc Jacobs、Vela、UNOde50、A. Brandt＋ SON、Lisa Eisner Jewelry；達比郡雷尼莎莊園2018。(圖片來源：Tim Walker Studio)

奇美博物館引進全球熱議重量級展覽—英國V＆A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》，7月31日將盛大登場，台灣不僅是亞洲首站，也是歐洲以外第1站。奇美博物館致力將國際文化資源帶到台灣，館方今也揭露許多不為人知幕後故事，其中，《美妙事物》展名居然跟木乃伊有關！

館方今天表示，2013年，新館開幕原就打算引進V＆A世紀婚紗展，因開幕時程延期而取消。直到2019年，時任副館長、現任奇美博物館基金會董事長郭玲玲到倫敦旅行，進一步促成這場展覽來台。

《蒂姆．沃克：美妙事物》是全球指標博物館V＆A（Victoria and Albert Museum）策畫特展，展出傳奇攝影師蒂姆．沃克職涯重要創作，以及從V＆A藏品獲取靈感的十大系列新作等。

館方指出，蒂姆．沃克生平最重要個展，為何取名為《美妙事物》，隱藏一個與埃及木乃伊有關的故事。原來，蒂姆．沃克曾說，當他穿梭V＆A博物館尋找創作靈感，深深感受到V＆A是夢想滿載的殿堂，也是世界上最能啟發人心的地方之一，因此，當他流連博物館，便想像著考古學家霍華德．卡特第一次進入埃及圖坦卡門之墓的震撼感受，讚嘆：「Wonderful Things！」

蒂姆作品中入鏡者皆是名人，知名女星蒂妲．絲雲頓曾獲奧斯卡最佳女配角，以空靈氣質著稱，她在沃克的安排下，化身英國詩人伊迪．西特維爾夫人，並與沃克前往詩人17世紀建造莊園中拍攝。

此外，妮可．基嫚、凱特．布蘭琪、茱莉安．摩爾、凱特．摩絲等也都會在展覽中現身，屆時歡迎民眾來看看蒂姆如何激發大明星的不同面貌。

受疫情影響，V＆A與Tim Walker團隊無法來台，奇美博物館依V＆A設定展覽邏輯，規畫展示空間，在奇美製圖人員畫逾百張圖、經過多次討論修改後，終於完成繁複過程。

目前Tim Walker展品正緊鑼密鼓進行展品開箱與布展作業，所有過程皆需錄影及拍照回報V＆A進度。值得一提的是，有些展品裝置較複雜，館方還需製作動畫影像與V＆A確認裝置工法順序。為了讓台灣展出忠於原貌，V＆A對細節極為講究，對作品安全亦十分重視，包括運輸品質、作品所處空間的溫溼度、保險條件等，舉例來說，作品展示空間離消防局多遠、有幾個保全人員、保全人員多久能抵達現場等，都要鉅細靡遺載明。