高雄地檢署指揮法務部調查局高雄市調查處，14日在桃園市大園區鼎群科技公司搜索、查獲8萬多劑偽快篩試劑、137包配件包成品，另有不少產品已流至不特定公司行號、醫院及藥局，不法獲利200萬元，全案依違反《醫療器材管理法》偵辦。
疫情嚴峻，各項防疫物資需求量大增，雄檢呼籲，該快篩試劑套組未經合格檢驗，且配件成分不明，危害國人生命健康安全甚鉅，民眾如發現有偽劣試劑或黑心商品對外販售，可勇於檢舉。
檢方查出，該公司從2020年起接受藥商三鈺科技公司委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，今年5月間起未經衛生福利部核准，違反雙方產品銷售代理合同，冒用三鈺公司名義生產快篩試劑之配件「裂解液」，並私自截留部分快篩試劑產品，假冒為合法核准之快篩試劑組合，以單劑189元不等、配件包每包300元不等價格，將產品流入不特定公司行號、醫院及藥局。
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