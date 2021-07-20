隨著國內疫情緊繃，民眾對於防疫物資或者相關商品需求大增，所以衛福部食藥署放寬，從6月28日到今年31日止，輸入或者攜帶醫療用血氧機，不用向該署申請專案輸入，如果違反其他主管機關的規定，則海關逕行放行。

另外，超過限量但有其他特殊情形必要者，亦可依相關規定，向食藥署提出申請。

不過關務署台北關表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻，民眾對血氧機的需求遽增，該關統計截至今年6月25日止查獲進口時無輸入許可文件的血氧機計514案，數量逾1萬5939台。

台北關表示，由於血氧機歸列貨品分類號列第9018.19.90.00-2號(其他電氣診斷器具)，屬食藥署列管之醫療器材，進口時須取得衛生福利部核發之醫療器材許可證或同意文件。另該產品如屬大陸管制品項之大陸製產品，整份報單完稅價格（CIF）超過3萬2000元，或單項產品件數超過24件者，也須取得經濟部國際貿易局核發的輸入許可證。