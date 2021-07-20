更新內容17:47)設籍屏東東港鹽埔漁港的「祥安」號漁船涉嫌走私外籍移工，20日凌晨在台南安平外海30浬處，被海巡署台北海巡隊據報登船檢查時，當場發現夾藏8名外籍移工，經帶回安平漁港處理，並依規定PCR篩檢後，赫然發現6名外籍移工呈陽性。全案除由台北查緝隊深入偵辦外，台南市政府衛生局也派員完成漁船清消。

據了解，祥安號漁船原有的3名船員中，2人為台籍，1人印尼籍；至於該船夾藏的8名外籍移工，6人為印尼籍，2人為緬甸籍。全船11人經PCR篩檢後，2名緬甸籍、4名印尼籍合計6名外籍移工為陽性，其餘5人為陰性。目前6名確診者已被送到醫院進一步治療，另5人則送到集中檢疫所。

台北海巡隊是在日前接獲線報，指鹽埔籍的祥安號漁船涉嫌走私外籍移工。經派員搭船出海攔截後，今天清晨5點多，在安平西南外海30浬處，發現該船蹤跡。

海巡人員先命令祥安號停船，隨即派員上船臨檢，當場發現該船夾藏8名外籍移工，經連人帶船拖回安平漁港處理，全案正深入偵辦中。

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