美國運動器材和媒體公司派樂騰（Peloton）證實即將進軍遊戲業務，受此消息激勵，周一股價逆勢飆漲逾7%，收在118.43美元。

因擔心疫情升高將打擊經濟復甦力道，周一美股全面重挫，道瓊工業指數收跌725.81點或2.09%，近9個月來最大單日百分比跌幅；標普500指數跌1.59%，那斯達克指數跌1.06%，雙雙創下5月中旬以來最疲弱的表現。

派樂騰發言人向媒體證實，該公司準備推出一款名為Lanebreak 的應用程式內遊戲。但該公司也表示，目前這款遊戲的名稱仍未拍板。

飛輪用戶可改變踏頻（cadence）和阻力程度，以實現各種目標，並獲得獎勵。該公司形容此款遊戲為「以音樂為基礎的體驗……盡可能獲得最高分數」。

除了提供由Cody Rigsby和Alex Toussaint等知名教練的直播課程之外，進軍遊戲業有助於派樂騰為用戶提供多樣化的內容。健身的遊戲化，將成為另一種鼓勵用戶回頭參加更多課程、贏得更多挑戰的方法。