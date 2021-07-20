兆勁(2444)今日舉辦110年股東常會，會中承認並通過109年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，兆勁去年每股稅後淨損0.93元，兆勁表示，後續有望隨著客戶陸續回沖入帳，以期整體營運獲利表現重回獲利常軌，也將持續觀察全供應鏈穩定度。

兆勁109年合併營收達17.74億元、年成長12.58%，受惠網通事業隨著全球居家辦公、遠距教學、以及線上娛樂等風潮暢旺，帶動美國、歐洲等主要客戶持續加大網通產品訂單需求，挹注整體產能稼動率保持良好水準，推升109年整體毛利率較108年的10.51%提升至14.37%。

此外，兆勁109年第二季受疫情嚴峻影響，短期造成應收帳款收款緩慢，基於穩健保守原則提列預期信用減損損失1.19億元，使得109年稅後虧損0.95億元、每股稅後淨損0.93元，有望隨著客戶陸續回沖入帳，以期整體營運獲利表現重回獲利常軌。

展望今年，兆勁仍持續觀察全球疫情擾亂全球供應鏈穩定度，持續加大管控網通事業供應鏈，並因應全球網通晶片缺料、新台幣匯率影響已於下半年與主要客戶協議產品調整計畫，有助於中和成本、匯率等不利因素影響，並持續透過業務組合調整、自動化生產效益、新產品研發推出與開拓新客戶等面向，奠定良好競爭力。