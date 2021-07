2021年7月20日 — 戰遊網旗下手遊《戰車世界:閃擊戰》今年滿七歲了,七年來不僅在手機上發布,也陸續於 macOS、Steam 和 Nintendo Switch 上發布。至2021年,車輛總數量已突破370款,其中包括許多參與二戰並具有歷史真實性的車輛。在遊戲不斷演化的同時,研發團隊也持續在進行多項實驗,包含推出一系列擁有特殊功能和獨特歷史的稀有戰車。歡慶遊戲滿七周年,《戰車世界:閃擊戰》 3D藝術團隊推出特別企劃,深入介紹遊戲中一系列稀有和最不尋常的戰車。

Tankenstein

Tankenstein 是研發團隊為 2015 年萬聖節玩家活動所打造的戰車,也是第一輛出現在 《戰車世界:閃擊戰》中非具有歷史真實性的戰車,因此團隊有機會於戰車設計中注入自身想法。

MS-1 3D 藝術主管 Pavel Kalikinsky 表示:「因為是萬聖節,我們決定參考科學怪人作為設計靈感,我們嘗試挑選一些合適的砲塔、槍,以及來自不同國家的車輛,全部匯集組成一輛全新的戰車,坦白說視覺上真的挺有趣的,後來我們也添加了一個南瓜和一把鐮刀,讓整體更符合萬聖節主題。」

根據研發團隊的說詞,一個德國科學家秘密組織參與了這輛戰車的設計過程,這輛戰車有令人生畏的外觀和獨有迷彩,之後進而演變成《戰車世界:閃擊戰》中史無前例的怪物戰車,其中的砲塔來自蘇聯戰車,行走裝置來自德國,並提供美國版或蘇聯版的槍枝讓玩家選擇。玩家可以完成一項特殊任務,並於任務的每個階段收集一個額外模組,來完成組裝這一輛怪物戰車。

Helsing《海爾辛》& Dracula《德古拉》

Tankenstein 是從現有車輛部分的車身所打造出的戰車,而Helsing《海爾辛》& Dracula《德古拉》則是研發團隊藉由想像力的發揮,從無到有所創造出的戰車。

MS-1 工作室的藝術總監Yuri Krasyukov 表示:「不同於Tankenstein,《海爾辛》和《德古拉》大致上是以幻想為主,它們的外觀與真正的戰車無關聯,裝甲和圖案則是另外創造的,沒有一個國家會有任何類似的裝甲和圖案。」

這些戰車是針對 2016 年 10 月舉行的 Night Hunt 遊戲活動所設計,當時也恰逢萬聖節。在活動開始前,玩家能選擇加入善良派系還是邪惡派系。

邪惡的化身當然是以《德古拉》為代表,在實現了預言後,《德古拉》返回與敵人《海爾辛》進行最後一場戰鬥。黑暗王子以蝙蝠的本能轉世成令人毛骨悚然的 T6 德古拉加值戰車,要阻止《德古拉》幾乎是不可能的,因為一隻倒下的毛毛蟲有瞬間重生的能力,《德古拉》又能開始行動,《德古拉》的黑色迷彩讓人感到恐懼,造就了一種不祥的形象。

Dracula《德古拉》

另一方面,吸血鬼獵人《海爾辛》受命對抗邪惡的《德古拉》,作為一名在許多不平等的戰鬥中享有盛譽的戰士,《海爾辛》的車身以華麗的盔甲所裝飾,兩側以奔跑狼獵人為元素,並鑲嵌著昂貴的石頭。

除此之外,戰車的雙門大砲能自動進行兩次發射,是阻止《德古拉》飛行的唯一方法。

Helsing《海爾辛》

Edelweiss & Nameless

2016年9月與SEGA的合作是《戰車世界:閃擊戰》早期與其他品牌進行合作的代表作之一。此次合作中,來自戰場女武神系列 (Valkyria Chronicles) 的戰車首度亮相於《戰車世界:閃擊戰》,兩款戰車皆由研發團隊所打造,團隊盡可能將原版戰車進行還原。

Nameless 是輛出現在 SEGA 人氣遊戲《戰場女武神》中的戰車,是作為高盧公國正規軍部隊,第四二二小隊的主要突擊車輛。這支部隊可能是由一群其真實姓名早已從官方記錄中消除並,並且以數字來代替稱呼的逃兵及其他罪犯所組成。Nameless 是被一名稱為六號的達魯庫斯人所指揮,真名是 Gusurg。

Nameless

Edelweiss 戰車是 SEGA 人氣遊戲《戰場女武神》中的英雄,然後是由故事裡的主角 - 高盧公國第三義勇軍團第七小隊隊長Welkin Gunther 所指揮。儘管還只是輛原型車,該戰車仍在戰鬥中證明了它的強大,多虧劃時代的設計、以及許多創新的組合,因而幫助它在戰場上贏得巨大的成功。

這兩款戰車在遊戲中的出現並沒有搭配任何特別活動,玩家都可以於遊戲內商店購買並在戰場上進行測試。

Edelweiss

Vindicator (復仇者戰車) & Predator (掠奪者戰車)

2017年推出的「馬克拉格之鎚」(Battle for Macragge)遊戲活動中,《戰車世界:閃擊戰》推出兩款《戰錘40000》全新戰車,分別為 「極限戰士」(Ultramarines)陣營的「復仇者戰車」(Vindicator)和「掠奪者戰車」(Predator)。

裝備著巨型迫擊炮、以刀刃保護的「復仇者戰車」是款可靠的攻城機器,巨大的炮彈可以摧毀最堅固的防禦工事,將敵人生吞活剝。

Vindicator (復仇者戰車)

「掠奪者戰車」是「帝國星際戰士」在無盡的金字塔之戰中的主力,炮彈可以穿透怪獸的鱗片和惡魔外皮。在《戰車世界:閃擊戰》中,「掠奪者戰車」將以擁有結實前方裝甲和炮塔防護的7階加值戰車現身。

Predator (掠奪者戰車)

「復仇者戰車」和「掠奪者戰車」皆是根據《戰錘40000》研發團隊所提供的草圖所打造,在《戰車世界:閃擊戰》所亮相的版本可以說是完全複製《戰錘40000》中的戰車。

Yuri Krasyukov 表示:「這次與 《戰錘40000》之間的合作是一個很有趣的經驗,他們提供了宣傳資訊、模型與設計草圖等相關資訊,讓我們能更進一步了解《戰錘40000》的風格。《戰車世界:閃擊戰》團隊完全依據他們的設計草圖來設計戰車,也另外重新繪製了地圖,並為此活動打造了一款特殊的機庫,讓合作內容不僅是只有戰車的設計。」

Scavenger and Gravedigger

2018 年萬聖節活動中,《戰車世界:閃擊戰》攜手電影《瘋狂麥斯:憤怒道》(Mad Max: Fury Road)的首席車輛設計師及概念藝術家Peter Pound, 他為 Mad Games 主題活動設計了兩款全新戰車,分別為 Scavenger 及 Gravedigger。

根據研發團隊所敘述,在設計戰車時,Peter Pound提供了10個版本的設計草圖,幾乎每一款設計都抓到精隨,完全達到團隊先前所設定的期望值。儘管如此,團隊還是得從中做出選擇,最後終於在所有選項中選出了兩個原型,進行調整到最後於遊戲中呈現。

Peter Pound所設計的第一款戰車是Scavenger,擁有頑強的履帶和強大的引擎,能夠躲避敵人的砲彈,從一個地方快速移動到另一個地方。

Scavenger

第二款戰車是 Gravedigger,擁有堅固裝甲、良好機動力和高速大砲,這些都是在戰鬥中非常受重視的功能。

Gravedigger

Peter Pound 表示:「透過與《戰車世界:閃擊戰》合作,我能夠自由的創造出一些獨特的設計。 參與《瘋狂麥斯:憤怒道》專案時,我注重的是車輛的設計,但參與Mad Games 主題活動時,面臨的挑戰是設計更重金屬的戰車!我喜歡挑戰,這是一種很酷的體驗。」

Annihilator and Spike

在2020 年的萬聖節活動中,《戰車世界:閃擊戰》為玩家準備了幾項驚喜。

首先是宣布與美國 Nu-Metal 教父級樂團 Korn(崆樂團)的跨界合作,為萬聖節特別活動「Convergence」 的一部分,並釋出收錄於最新專輯「The Nothing」中的全新 MV「Finally Free」,MV 與遊戲場景巧妙的結合,也為《戰車世界:閃擊戰》的全新萬聖節遊戲模式「Burning Games」揭開序幕。

2020 年一系列萬聖節活動還包括「The Way of the Raider」,推出了兩輛全新款式的末日戰車:Spike 與 Annihilator,兩輛戰車皆有亮相於 Korn 的 MV「Finally Free」。

Spike 是由 Rock City 工程師創造,無畏懼的在廣闊的荒原上尋找下一個戰場。

Spike

Spike

另一款戰車則是Annihilator,是個名副其實超級左輪怪物,其中一門的大砲每秒可以發射三發砲彈,並對敵人造成嚴重傷害。這也是首次這類型的槍枝出現於《戰車世界:閃擊戰》。Annihilator的外觀上真的會令人留下極深刻的印象。

Annihilator

O-47 and Smasher

《戰車世界:閃擊戰》團隊原先與著名藝術家和音樂家一起合作的項目,最終合併成為一個獨立專案,並命名為 Artist Signature Label。

由傳奇的機械設計師兼藝術家──大河原邦男──所創作,O-47 是全新藝術簽名系列中的第一個作品。主打超強炮俯角、又快又準的戰車炮結合高機動及動力,O-47 將會以最自在的支援角色從我方重型單位後方施展出穩定的每分鐘傷害。其裝甲外形在正確的擺角下可提供令人驚訝的耐久性並使得 O-47 能在交火中控制住局面。O-47 配備了高速火砲,增加了動力和機動性,特別受到玩家歡迎。

O-47

O-47

為打造出Smasher,《戰車世界:閃擊戰》團隊開始與藝術家兼《Tank Girl》系列漫畫插畫家 Brett Parson 進行合作。Brett Parson很擅長打造出現在怪異奇妙世界的奇特角色,他的這項專長很受到《戰車世界:閃擊戰》團隊的青睐。Smasher 的設計靈感來自於先前曾套用在戰車設計中的末日風格。