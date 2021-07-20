裕隆集團第四場股東會-裕融企業下午2時召開股東會。裕融因業績動能提升、整體資產品質良好等有利因素，去年合併營收296.3億元，每股盈餘超過8元，今日股東會中通過配發6.2元股利，包括4.7元現金股利及1.5元股票股利，創下新高。

裕融董事長嚴陳莉蓮表示，去年海外事業雖受中美貿易、新冠疫情等衝擊，融資商品消費動能略受影響，但台灣各項業務都維持穩健發展的態勢，在中古車、商用車及機車業務持續居市場領先地位。裕融第2季國內雖受新冠疫情影響，但海外事業快速恢復成長情況，歸屬母公司的累積稅後淨利達23億元，累積每股盈餘6.8元，相信在疫情逐漸獲得控制與疫苗施打覆蓋率的提升下，下半年會持續成長。

裕融總經理許國興說，隨著裕融企業在兩岸與東南亞事業版圖的逐漸擴大，並因應各地法規與消費者需求之差異，期望透過地區性的管理平台快速回應市場需求，制定符合在地的流程規範，將建構區域管理平台，落實在地化管理，提升快速決策能力。

許國興強調，裕融除提升招募的廣度與深度外，在核心人才的培育、國際化人才之擴充，以及接班梯隊的養成上，持續強化企業永續經營的軟實力，也將在數據匯流、數據分析、數據應用上持續強化公司數位能力，透過大數據應用提供貼近消費者需求的服務，因應後疫情時代消費者選擇服務的管道發生質與量的改變。